Над Калужской областью ночью уничтожили девять беспилотников

Девять украинских беспилотников уничтожили силы ПВО над территорией Калужской области в ночь на 13 августа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были сбиты над Боровским, Малоярославецким, Медынским, Тарусским, Ульяновским и Ферзиковским муниципальными округами.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Медынского, Тарусского, Ульяновского и Ферзиковского муниципальных округов», — написал Шапша в мессенджере «Макс».

На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

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