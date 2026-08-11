Мирошник: 4 сотрудника Wildberries за неделю пострадали при атаках дронов ВСУ

Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась серии скоординированных налётов беспилотников ВСУ в пяти российских регионах. О ситуации ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Инциденты произошли на минувшей неделе. В результате ударов, по словам дипломата, травмы получили четверо работников компании.

Одно из ключевых происшествий случилось во Владимирской области. После атаки дрона на логистический комплекс Wildberries & Russ в Собинском округе начался сильный пожар.

Персонал объекта оперативно вывели в безопасную зону. Именно там, уточнил Мирошник, пострадали четыре человека.

Под удар также попали распределительные центры в Свердловской, Тульской и Тверской областях. Кроме того, атаке подвергся крупный хаб объединённой компании в посёлке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области.

Напомним, с середины июля резко участились удары дронов ВСУ по складским и логистическим объектам Wildberries в Тамбовской, Московской, Свердловской и Самарской областях. 18 июля в результате атак на склады в Тамбове и Московской области погибли не менее 8 человек, более 30 получили ранения. Россия квалифицирует данные атаки как целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, не имеющей отношения к военным действиям, повлёкшие значительный материальный ущерб и жертвы среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ изучает меры поддержки Wildberries после атак на склады. По словам замглавы ведомства, маркетплейс достаточно успешно справляется с последствиями атак.