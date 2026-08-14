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14 августа, 01:53

Над Ленинградской областью сбили 15 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Подробностей о последствиях атак он не привёл. При этом власти отметили, что боевая работа по отражению угрозы продолжается.

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Артур Лапсаков
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