Над Ленинградской областью сбили 15 беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Подробностей о последствиях атак он не привёл. При этом власти отметили, что боевая работа по отражению угрозы продолжается.

Ранее аэропорт Пулково перевели на особый режим работы на фоне объявленной опасности БПЛА. В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки.