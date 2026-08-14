Над Ленинградской областью сбили 15 беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Подробностей о последствиях атак он не привёл. При этом власти отметили, что боевая работа по отражению угрозы продолжается.
Ранее аэропорт Пулково перевели на особый режим работы на фоне объявленной опасности БПЛА. В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов возможны корректировки.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.