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14 августа, 00:17

Пулково перевели на особый режим работы на фоне объявленной опасности БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Аэропорт «Пулково» переведёт на особый режим работы, сообщили в Росавиации. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Решение принято из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Перед этим в Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, была объявлена опасность атаки БПЛА.

В расписании рейсов возможны корректировки. Актуальную информацию пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.

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Артур Лапсаков
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