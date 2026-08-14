Пулково перевели на особый режим работы на фоне объявленной опасности БПЛА

Аэропорт «Пулково» переведёт на особый режим работы, сообщили в Росавиации. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Решение принято из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Перед этим в Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, была объявлена опасность атаки БПЛА.

В расписании рейсов возможны корректировки. Актуальную информацию пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.

Ранее украинские беспилотники атаковали Севастополь. В городе было сбито шесть дронов, население просят покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до момента отбоя воздушной тревоги.