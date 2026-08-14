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14 августа, 04:07

В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, возгорание зафиксировали в результате повреждений на территории порта. Специалисты уже приступили к тушению.

Губернатор подчеркнул, что отражение атаки продолжается. Дополнительные данные о последствиях и возможных пострадавших пока не приводятся. Оперативные службы продолжают работать на месте и уточнять обстановку.

Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга
Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников на подлёте к Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы выехали к местам падения обломков. Информации о повреждениях на земле на тот момент не поступало.

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Юния Ларсон
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