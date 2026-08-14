Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга
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Средства противовоздушной обороны сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, повреждение зафиксировано в районе порта Усть-Луга. Работа по отражению атаки продолжается.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотных летательных аппаратов на подлёте к столице. О каких-либо повреждениях на земле на данный момент неизвестно.
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