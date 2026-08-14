ВС Финляндии ограничили полёты и движение судов в восточной части Финского залива
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Вооружённые силы Финляндии временно ограничили использование воздушного и морского пространства в восточной части Финского залива. Об этом сообщили в финских ВС.
Ограничения вступили в силу в 04:00 мск. Они распространяются как на полёты, так и на движение судов в указанном районе.
«Вооружённые силы Финляндии ввели временные ограничения воздушного и морского пространства в восточной части Финского залива», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в X.
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