ВС Финляндии ограничили полёты и движение судов в восточной части Финского залива

Вооружённые силы Финляндии временно ограничили использование воздушного и морского пространства в восточной части Финского залива. Об этом сообщили в финских ВС.

Ограничения вступили в силу в 04:00 мск. Они распространяются как на полёты, так и на движение судов в указанном районе.

«Вооружённые силы Финляндии ввели временные ограничения воздушного и морского пространства в восточной части Финского залива», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в X.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области сбили 15 украинских беспилотников. При этом власти отметили, что боевая работа по отражению угрозы продолжается.