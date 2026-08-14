До десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

До десяти украинских беспилотников нейтрализовали минувшей ночью над южными районами Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в Max.

Глава региона призвал жителей сохранять осторожность при звуках пролёта или падения дронов, а также во время работы ПВО. В таких случаях лучше не подходить к окнам и не выходить на улицу. Отдельно Ведерников напомнил об опасности обломков сбитых аппаратов. Приближаться к ним и тем более трогать фрагменты беспилотников нельзя.

Ранее в регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. Оперативные службы были переведены на усиленный режим, особое внимание уделялось южным районам области.

Эта ночь стала одной из самых масштабных по числу воздушных целей: российские силы ПВО перехватили 553 украинских беспилотника с вечера 13 до утра 14 августа. Атаки отражали сразу над несколькими регионами страны.