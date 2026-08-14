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Регион
14 августа, 11:03

До десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До десяти украинских беспилотников нейтрализовали минувшей ночью над южными районами Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в Max.

Глава региона призвал жителей сохранять осторожность при звуках пролёта или падения дронов, а также во время работы ПВО. В таких случаях лучше не подходить к окнам и не выходить на улицу. Отдельно Ведерников напомнил об опасности обломков сбитых аппаратов. Приближаться к ним и тем более трогать фрагменты беспилотников нельзя.

Ранее в регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. Оперативные службы были переведены на усиленный режим, особое внимание уделялось южным районам области.

Склад Wildberries под Тверью получил повреждения после атаки БПЛА
Склад Wildberries под Тверью получил повреждения после атаки БПЛА

Эта ночь стала одной из самых масштабных по числу воздушных целей: российские силы ПВО перехватили 553 украинских беспилотника с вечера 13 до утра 14 августа. Атаки отражали сразу над несколькими регионами страны.

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Николь Вербер
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