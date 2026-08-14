Склад Wildberries под Тверью получил повреждения после атаки БПЛА

Утром 14 августа 2026 года в Тверской области произошёл инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. В результате отражения атаки БПЛА обломки упали на складское помещение Wildberries, расположенное в посёлке Эммаусс Калининского округа.

Информацию о происшествии подтвердил врио губернатора Виталий Королёв. По его словам, здание получило повреждения — в частности, пострадала одна из стен складского помещения.

К счастью, среди персонала предприятия пострадавших нет. На данный момент оперативные службы продолжают работу на месте падения обломков, оценивая масштаб причиненного ущерба. Ситуация находится на контроле у региональных властей.

С середины лета беспилотники наносят систематические удары по складской инфраструктуре крупнейшего маркетплейса. Первые сообщения об атаках появились в июне, а к июлю интенсивность ударов резко возросла. В ночь на 18 июля целями стали распределительные центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате возгораний погибли семь человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Создательница площадки Татьяна Ким подтвердила, что товары из пораженных центров временно сняты с реализации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал действия киевского режима как террористические.