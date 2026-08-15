Российское оборонное ведомство объявило об установлении полного контроля над населённым пунктом Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории 15 августа 2026 года.

В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта. Занятие поселка стало результатом слаженной работы штурмовых групп при поддержке артиллерии и армейской авиации.