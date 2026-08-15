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15 августа, 09:08

Есть продвижение! Российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области

Минобороны РФ: Российские войска освободили село Рыбальское в Запорожье

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российское оборонное ведомство объявило об установлении полного контроля над населённым пунктом Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории 15 августа 2026 года.

В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта. Занятие поселка стало результатом слаженной работы штурмовых групп при поддержке артиллерии и армейской авиации.

ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР
ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

Ранее сообщалось, что 12 августа Армия Россия освободила село Водяное в Харьковской области, а 13 августа — Петровку в ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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