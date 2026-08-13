Минобороны сообщило об освобождении Петровки в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Населённый пункт перешёл под контроль подразделений группировки войск «Центр». Военные также улучшили положение по переднему краю, заявили в оборонном ведомстве.

Петровка находится на Дружковском направлении. Ещё утром 13 августа об освобождении села сообщал военный аналитик Анатолий Радов, однако на тот момент официального подтверждения этой информации не было. Теперь данные подтвердило Минобороны.

Петровка расположена западнее ранее освобождённого Торецкого. Продвижение на этом участке идёт в направлении Дружковки. В сегодняшней сводке Life.ru о ситуации в зоне СВО отмечалось, что от Петровки до города остаётся немногим более пяти километров.

Ранее Life.ru рассказывал об освобождении Торецкого. Тогда отмечалось, что взятие населённого пункта создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск к Дружковке.