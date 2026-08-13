Новости СВО 13 августа: Взяты Водяное и Петровка, ВС РФ вышли на подступы к Дружковке и Ольховатке, Украина саботирует обмен 224 пленных Оглавление Сумская область 13 августа: бои в приграничных сёлах Харьковская область 13 августа: взято Водяное и наступление на Ольховатку ДНР 13 августа: прорыв к Дружковке Карта СВО на 13 августа 2026 года Киев бросил 224 своих граждан в плену Медведев назвал сроки окончания СВО Армия России выбивает украинскую Тероборону из приграничных сёл Курской области, группировка «Север» наступает на Харьковщине, Киев забыл в России пленных и заключённых— дайджест Life.ru. 12 августа, 21:07 9985 9985 ВС РФ продвигаются в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 13 августа: бои в приграничных сёлах

Группировка «Север» вытесняет украинские подразделения из приграничных сёл Сумской области. Войска подходят к Вольной Слободе. Также бои идут в Уланове. Этот населённый пункт находится в 5 километрах от границы Курской области. Наступление на этом участке приближает наши войска к сумскому городу Глухову.

— Значительная часть населённого пункта, в его административных границах, покрыта лесными массивами, которые сегодня враг также активно использует для укрытия живой силы и скрытого перемещения между позициями. Отвечает за этот участок фронта 104-я ОБр ТерО, боевые группы которой усилены националистами из нескольких подразделений ВСУ, — сообщили северяне.

В Сумской области украинские войска потеряли за сутки свыше 140 человек, бронемашину «Казак», станцию РЭБ «Нота», миномёты, пикапы, грузовики, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 13 августа: взято Водяное и наступление на Ольховатку

Армия России заняла в Купянском районе село Водяное. Бойцы группировки «Север» сломили здесь сопротивление 129-й бригады ВСУ. Киевское командование пыталось остановить бегство своих военнослужащих с помощью заградотрядов, но такая мера не помогла.

— Тактически Водяное — северный подход к Ольховатке, узлу снабжения ВСУ на великобурлукском участке. Само село стоит на рокаде Т-2104 Харьков – Волчанск – Белый Колодезь – Приколотное, по которой противник питает всю линию от Хатнего до Приколотного, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Водяное перетекает в Ольховатку. Коц считает, что это один из следующих населённых пунктов, который перейдёт под контроль России.

Подразделения группировки войск «Север» разгромили в Водяном подразделения 129-й бригады ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 13 августа: прорыв к Дружковке

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о взятии российскими войсками села Петровка. Оно находится западнее Торецкого, которое было освобождено 9 августа. Таким образом, продвижение идёт вдоль реки Казённый Торец. До Дружковки отсюда чуть более 5 километров.

В ходе наступления на Славянск уничтожена ТЭС, находящаяся в соседней Николаевке. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что работать она больше не сможет.

— Территория и капитальные строения станции превращены противником в мощный укрепрайон и место базирования тяжёлого вооружения. И за эти северо-восточные ворота к Славянску, до которого от Николаевки менее пяти километров, сейчас разворачиваются тяжёлые бои, — рассказал Поддубный.

Карта СВО на 13 августа 2026 года

Армия России освободила Водяное и наступает на Ольховатку. Фото © Telegram / divgen

Киев бросил 224 своих граждан в плену

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Киев отказывается забирать из России 224 человека, находящихся в плену и местах заключения.

— Мы, со своей стороны, готовы к обмену. Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осуждённые по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан, — сообщила Лантратова.

Омбудсмен отметила, что Москва готова рассматривать разные варианты обмена, и выразила мнение, что Киеву нужен только пиар.

Последний раз обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня 2026 года. Домой вернулись 160 наших военнослужащих. Киев получил аналогичное количество человек.

Медведев назвал сроки окончания СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что после урегулирования конфликта с Украиной отношения с Западом не наладятся, а СВО будет завершена с учётом интересов Москвы.

— Рано или поздно это, естественно, произойдёт, и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях, — заявил Медведев.

Российские власти много раз предлагали завершить боевые действия. Одним из условий для прекращения огня является вывод украинских войск с территории воссоединённых российских регионов. Киев на это не идёт.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 12 августа.

Авторы Даниил Черных