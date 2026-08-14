ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР
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Российская армия освободила Торецкое и Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
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Напомним, что 12 августа Армия Россия освободила село Водяное в Харьковской области, а 13 августа — Петровку в ДНР.
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