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Регион
14 августа, 08:36

ВС РФ освободили Новониколаевку в ДНР

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российская армия освободила Торецкое и Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Новости СВО 14 августа: Освобождение Петровки, штурм Писаревки, разгром бригад ВСУ под Харьковом, Зеленский передал США новый мирный план
Новости СВО 14 августа: Освобождение Петровки, штурм Писаревки, разгром бригад ВСУ под Харьковом, Зеленский передал США новый мирный план

Напомним, что 12 августа Армия Россия освободила село Водяное в Харьковской области, а 13 августа — Петровку в ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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