Новости СВО 14 августа: Освобождение Петровки, штурм Писаревки, разгром бригад ВСУ под Харьковом, Зеленский передал США новый мирный план Оглавление Сумская область 14 августа: Киев бросает в бой новые силы Харьковская область 14 августа: разгром трёх украинских бригад ДНР 14 августа: взятие Петровки Карта СВО на 14 августа 2026 года Обмен телами и гражданскими: военных Киев не забирает Мирный план Зеленского и переговоры с Лукашенко Армия России продвинулась в ДНР, подразделения ВСУ гибнут в окружении под Волчанском, Москва и Киев обменялись телами погибших, МИД Украины готовит почву для переговоров с Минском — дайджест Life.ru за 14 августа. 13 августа, 21:07 3916 3916 Армия России наступает на Дружковку в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 14 августа: Киев бросает в бой новые силы

ВС РФ продвигаются в Сумской области. Наступление идёт в сёлах Уланово и Марьино, в Писаревке, Храповщине, Хотене и рядом с Вольной Слободой и Иволжанским.

— На фоне колоссальных потерь в Сумской области противник вынужден перебрасывать на данный участок фронта новые подразделения, в том числе доукомплектованные из числа насильно мобилизованных украинцев подразделения 22-й ОМБр, 98-го отдельного противотанкового батальона, а также морпехов 38 ОБрМП, — сообщили в группировке «Север».

Украинские войска за сутки потеряли в Сумской области больше 140 человек, американскую бронемашину HMMWV, гаубицу «Богдана-Б», станции РЭБ «Анклав» и «Дамба», пикапы, квадроциклы, НРТК и БПЛА, в том числе самолётного типа и «Баба-яга».

Харьковская область 14 августа: разгром трёх украинских бригад

В зоне ответственности группировки «Север» ликвидирована часть личного состава 113-й бригады Территориальной обороны, 129-й бригады и 159-й бригады ВСУ. Они собрались у села Грачёвка, чтобы выйти из окружения, но были замечены разведкой северян.

— Российская авиация окончательно нивелировала все планы врага несколькими прицельными ударами фугасных авиационных бомб. Данные радиоперехватов показали, что безвозвратные потери противника превысили 60 человек, которые могут пополнить и десятки раненых солдат ВСУ, — сообщили в «Севере».

Также российская авиация отработала по ВСУ в тыловых районах Харьковской области. Удары нанесены по пунктам дислокации противника в сёлах Моначиновка и Новониколаевка.

ДНР 14 августа: взятие Петровки

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило освобождение Петровки. Населённый пункт заняли бойцы группировки «Центр».

— Ближайшие цели — два расположенных рядом одноимённых села Райское. А после них — уже сама Дружковка. К которой одновременно идут с юго-востока подразделения группировки войск «Юг», — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Тимофей Ермаков считает, что успех на этом направлении стал возможен благодаря тому, что ВСУ попытались наступать в Днепропетровской области, куда стянули значительное количество подразделений.

— По факту стягивание сил ВСУ на юг Днепропетровской области обернулось освобождением города Белицкое в Донбассе, прорывом в Доброполье и обеспеченными флангами как с севера, так и с юга, а также прорывом в Райское, которое вплотную прилегает к Дружковке, — рассказал Ермаков.

По его словам, в текущей обстановке украинские войска должны находиться в Доброполье, Краматорске и Славянске, а не в соседнем регионе.

Южная группировка уничтожают противника вблизи Краматорска. Видео © Telegram / Минобороны России

Карта СВО на 14 августа 2026 года

ВС РФ освободили Петровку и зашли в Райское. Фото © Telegram / divgen

Обмен телами и гражданскими: военных Киев не забирает

Россия отдала Украине 261 тело погибших военнослужащих. Москва получила 24. Кроме того, проведён обмен гражданскими. В Россию вернулись восемь человек, а на Украину семь.

Одновременно с этим Киев продолжает отказываться забирать из России пленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список ещё из 273 человек, которых украинские власти отказываются обменивать.

— Большинство этих военнослужащих находятся на территории России ещё с 2022 года. Мы готовы передать их в любое время — ради главной цели: чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой, к своим семьям и детям, — заявила Лантратова.

Мирный план Зеленского и переговоры с Лукашенко

Владимир Зеленский пожаловался в интервью CNN, что Вашингтон слабо вовлечён в мирное урегулирование конфликта на Украине. США выступают посредником между Москвой и Киевом. Ранее стало известно, что украинская сторона передала американцам своё видение мирного плана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал журналистам, что не видели подобного документа. По данным Reuters, речь может идти о перемирии в Чёрном море. При этом у Зеленского есть приглашение в Москву от президента Владимира Путина, которым он не пользуется.

Неожиданное заявление сделал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор. Он сообщил, что Владимир Зеленский может провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

— Если в условиях войны будет необходимость для того, чтобы уменьшить количество человеческих жертв или вообще остановить боевые действия, — и для этого президенту Украины или кому-то из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником или представителем противоположной стороны, — то такие действия будут, возможно, и совершены, — заявил Черногор.

Дипломат отметил, что переговоры возможны при условии, что «цена встречи будет оправдывать саму встречу».

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 13 августа.

Авторы Даниил Черных