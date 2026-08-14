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14 августа, 07:39

Точный прилёт: Беспилотник нашёл топливные баки ВСУ в глубоком тылу у Репок

ВС РФ поразили АЗС в интересах ВСУ под Репками Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dwiangga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dwiangga

Российские военные уничтожили автозаправочную станцию в районе населенного пункта Репки Черниговской области. Удар был нанесен беспилотником дальнего действия, о чем официально сообщило Министерство обороны России.

Объект активно использовался для обеспечения топливом украинских подразделений. Попадание пришлось непосредственно по заправочному комплексу, что привело к его полному поражению.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре в Рени. По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников. Дронам удалось поразить пункт управления украинских ВМС.

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Оксана Попова
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