Точный прилёт: Беспилотник нашёл топливные баки ВСУ в глубоком тылу у Репок

Российские военные уничтожили автозаправочную станцию в районе населенного пункта Репки Черниговской области. Удар был нанесен беспилотником дальнего действия, о чем официально сообщило Министерство обороны России.

Объект активно использовался для обеспечения топливом украинских подразделений. Попадание пришлось непосредственно по заправочному комплексу, что привело к его полному поражению.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре в Рени. По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников. Дронам удалось поразить пункт управления украинских ВМС.