Российские беспилотники пустили ко дну охрану оружейных караванов ВСУ

Российские военные уничтожили два морских буксира в акватории Чёрного моря. Удар был нанесён вечером 13 августа юго-западнее Николаева по судам, сопровождавшим транспорт с западным вооружением для ВСУ.

В качестве средств поражения ведомство применило ударные беспилотные летательные аппараты. Целью операции стали плавсредства типа «морской буксир», которые обеспечивали проводку сухогрузов в украинские порты.

Сами сухогрузы перевозили вооружение западного производства для нужд украинской армии. Ликвидация охранения лишила конвой технической поддержки и защиты на переходе морем.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре в Рени. По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников. Дронам удалось поразить пункт управления украинских ВМС.