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14 августа, 05:52

Российские беспилотники пустили ко дну охрану оружейных караванов ВСУ

ВС РФ поразили два морских буксира у берегов Николаева 13 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные уничтожили два морских буксира в акватории Чёрного моря. Удар был нанесён вечером 13 августа юго-западнее Николаева по судам, сопровождавшим транспорт с западным вооружением для ВСУ.

В качестве средств поражения ведомство применило ударные беспилотные летательные аппараты. Целью операции стали плавсредства типа «морской буксир», которые обеспечивали проводку сухогрузов в украинские порты.

Сами сухогрузы перевозили вооружение западного производства для нужд украинской армии. Ликвидация охранения лишила конвой технической поддержки и защиты на переходе морем.

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в порту Измаила
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в порту Измаила

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре в Рени. По данным ведомства, атака велась с применением ударных беспилотников. Дронам удалось поразить пункт управления украинских ВМС.

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Оксана Попова
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