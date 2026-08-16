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16 августа, 09:28

ПВО России за сутки сбила почти 1,5 тысячи украинских дронов

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1478 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, были перехвачены девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.

Расчёты ПВО также уничтожили 14 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

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Накануне российская ПВО перехватила 1328 беспилотников ВСУ, 17 ракет «Фламинго» и четыре снаряда HIMARS. Тогда также были уничтожены семь управляемых авиабомб. А 13 августа средства ПВО России сбили 1150 украинских беспилотников самолётного типа. Вместе с ними были перехвачены пять управляемых авиабомб и три снаряда HIMARS.

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Николь Вербер
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