ПВО России за сутки сбила почти 1,5 тысячи украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1478 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, были перехвачены девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.

Расчёты ПВО также уничтожили 14 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Накануне российская ПВО перехватила 1328 беспилотников ВСУ, 17 ракет «Фламинго» и четыре снаряда HIMARS. Тогда также были уничтожены семь управляемых авиабомб. А 13 августа средства ПВО России сбили 1150 украинских беспилотников самолётного типа. Вместе с ними были перехвачены пять управляемых авиабомб и три снаряда HIMARS.