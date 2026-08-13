ПВО России за сутки сбила пять авиабомб, три снаряда HIMARS и 1150 дронов ВСУ

Российские военные за последние сутки уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и перехватили более тысячи украинских беспилотников. Такие данные привели в Минобороны России.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в тексте.

Накануне сообщалось, что российская ПВО отразила массированный ночной налёт украинских дронов. БПЛА были поражены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Калужской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.