Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:31

ПВО России за сутки сбила пять авиабомб, три снаряда HIMARS и 1150 дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за последние сутки уничтожили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и перехватили более тысячи украинских беспилотников. Такие данные привели в Минобороны России.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в тексте.

Атака более 360 украинских дронов разбилась о щит российской ПВО
Атака более 360 украинских дронов разбилась о щит российской ПВО

Накануне сообщалось, что российская ПВО отразила массированный ночной налёт украинских дронов. БПЛА были поражены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Калужской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar