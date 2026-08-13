Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь 13 августа сбили 362 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 12 августа до 08:00 мск 13 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей, Московского региона, республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Москве неоднократно подчёркивали: удары беспилотников по жилым кварталам являются откровенной провокацией. Это фирменный стиль Киева, который любой ценой пытается скрыть провалы на передовой. Российские средства ПВО надёжно прикрывают небо, нейтрализуя угрозы, тогда как военные в зоне СВО наносят точечные удары по цехам сборки дронов и командным пунктам противника.