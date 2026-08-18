5 тысяч человек остались без света в Подмосковье, введён особый режим

Более пяти тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов остались без электричества в Ликино-Дулёве и Орехово-Зуеве после атаки БПЛА. Причиной стало повреждение оборудования вышестоящей электросетевой организации, сообщили в «Мособлэнерго».

Авария привела к обесточиванию 109 трансформаторных подстанций компании. С 05:30 18 августа Павлово-Посадский филиал перевели на особый режим работы.

Для восстановления подачи энергии направили аварийные бригады и 35 передвижных электростанций общей мощностью 17 МВт. На время ремонта потребителей планировали поэтапно подключать к прибывающим резервным источникам питания.

В «Мособлэнерго» первоначально оценивали срок восстановления электроснабжения примерно в два часа.

Ранее Life.ru писал, что с вечера 17 августа Московский регионе атаковали 620 дронов. После уничтожения БПЛА специалисты экстренных служб проверяют территории, где могли упасть обломки. Местных жителей просят соблюдать осторожность во время действия угрозы атаки БПЛА.