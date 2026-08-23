Собянин сообщил об уничтожении 4 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны уничтожили 4 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Тонна тротила и 500 км/ч: Наши бойцы из пулемёта сбили ракету «Фламинго» над Россией

Тонна тротила и 500 км/ч: Наши бойцы из пулемёта сбили ракету «Фламинго» над Россией

Ранее в Министерстве обороны доложили об уничтожении 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была масштабной и затронула почти два десятка российских регионов, включая Подмосковье, а также акватории Чёрного и Азовского морей.