Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 13:45

Собянин сообщил об уничтожении 4 БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы ПВО Минобороны уничтожили 4 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожены 4 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует градоначальник.

Тонна тротила и 500 км/ч: Наши бойцы из пулемёта сбили ракету «Фламинго» над Россией
Тонна тротила и 500 км/ч: Наши бойцы из пулемёта сбили ракету «Фламинго» над Россией

Ранее в Министерстве обороны доложили об уничтожении 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была масштабной и затронула почти два десятка российских регионов, включая Подмосковье, а также акватории Чёрного и Азовского морей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar