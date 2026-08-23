Собянин сообщил об уничтожении 4 БПЛА, летевших на Москву
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Силы ПВО Минобороны уничтожили 4 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожены 4 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует градоначальник.
Ранее в Министерстве обороны доложили об уничтожении 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была масштабной и затронула почти два десятка российских регионов, включая Подмосковье, а также акватории Чёрного и Азовского морей.
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