Щит не пробить: ПВО России за день сбила 250 украинских дронов

Минобороны России отчиталось о ликвидации 250 беспилотников самолётного типа в течение 12 часов (с 08:00 до 20:00). Атака была масштабной и затронула почти два десятка российских регионов, включая Подмосковье, а также акватории Чёрного и Азовского морей.

Согласно официальному заявлению, средства ПВО успешно нейтрализовали воздушные цели в ряде субъектов РФ. В список затронутых регионов вошли Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Кировская, Курская, Орловская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Подмосковье, Краснодарский край и Республика Крым. Также перехват был осуществлён над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате атаки беспилотников на Ейский район Краснодарского края увеличилось до трёх человек. В оперштабе региона уточнили, что один из пострадавших, госпитализированных после удара по жилым домам, скончался в больнице Ейска. Также днём было известно о гибели двоих детей.