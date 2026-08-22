Число погибших при налёте БПЛА на Кубань увеличилось до трёх

Число погибших в результате атаки беспилотников на Ейский район Краснодарского края увеличилось до трёх человек. В оперштабе региона сообщили, что один из пострадавших, госпитализированных после удара по жилым домам, скончался в больнице Ейска.

Трагедия унесла жизни троих, среди погибших — двое детей. В медучреждении остаётся один взрослый пострадавший.

Также ранее сообщалось, что в Ейском районе экстренные службы тушат пожар на территории порта после налёта БПЛА. Данные о пострадавших и разрушениях продолжают поступать. Ситуация остаётся на контроле у региональных властей.