Двое пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск остаются в тяжёлом состоянии

Два человека, пострадавшие при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск 12 августа, остаются в тяжёлом состоянии. Ещё один раненый находится в больнице под наблюдением врачей, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, двое пациентов проходят лечение в краевой больнице, третий — в городской. Чиновник добавил, что городские службы продолжают ликвидировать последствия вражеского удара: убираются строительный мусор, осколки и поваленные деревья.

Атака на побережье Краснодарского края произошла в ночь на 12 августа. По данным региональных властей, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребёнок, ещё не менее 24 получили ранения. В Новороссийске жертвами стали два человека, пострадали 18. Одиннадцать раненых после происшествия госпитализировали. В городе также были повреждены жилые дома — фасады, балконы, окна и внутренняя отделка. Часть жителей временно разместили в гостиницах, другие остановились у родственников.