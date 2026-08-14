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14 августа, 14:56

В Брянске после ракетного удара ВСУ повреждены окна школы

Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

Обложка © ТАСС / Виктор Драчев

В Брянске от ракетного удара ВСУ пострадал не только жилой дом, но и расположенная по соседству школа. О состоянии учебного заведения рассказал глава Советского района города Денис Семёнов.

По его словам, взрывной волной выбило остекление в образовательном учреждении. Семёнов заверил, что ремонтные работы завершатся до 1 сентября. Учебный процесс должен пойти по плану.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на многоквартирный дом погиб один человек. Ещё семеро местных жителей получили ранения. После удара в здании начался пожар. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

В Госдуме заявили, что атака ВСУ на Брянск перекрыла путь к переговорам
В Госдуме заявили, что атака ВСУ на Брянск перекрыла путь к переговорам

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Атака квалифицирована как теракт.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске (Краснодарский край) атака дронов привела к повреждению здания школы. Всего в результате удара пострадали 185 домов.

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Никита Никонов
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