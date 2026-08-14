В Брянске после ракетного удара ВСУ повреждены окна школы

В Брянске от ракетного удара ВСУ пострадал не только жилой дом, но и расположенная по соседству школа. О состоянии учебного заведения рассказал глава Советского района города Денис Семёнов.

По его словам, взрывной волной выбило остекление в образовательном учреждении. Семёнов заверил, что ремонтные работы завершатся до 1 сентября. Учебный процесс должен пойти по плану.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Атака квалифицирована как теракт.