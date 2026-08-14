В Брянске после ракетного удара ВСУ повреждены окна школы
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В Брянске от ракетного удара ВСУ пострадал не только жилой дом, но и расположенная по соседству школа. О состоянии учебного заведения рассказал глава Советского района города Денис Семёнов.
По его словам, взрывной волной выбило остекление в образовательном учреждении. Семёнов заверил, что ремонтные работы завершатся до 1 сентября. Учебный процесс должен пойти по плану.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на многоквартирный дом погиб один человек. Ещё семеро местных жителей получили ранения. После удара в здании начался пожар. Спасателям пришлось эвакуировать людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Атака квалифицирована как теракт.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске (Краснодарский край) атака дронов привела к повреждению здания школы. Всего в результате удара пострадали 185 домов.
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