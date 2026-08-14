В Госдуме заявили, что атака ВСУ на Брянск перекрыла путь к переговорам
Депутат Колесник: После атаки на Брянск о переговорах с Киевом говорить нельзя
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После атаки на Брянск переговорный процесс между Россией и Украиной оказался под вопросом, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, российская сторона уже нанесла ответные удары по объектам на Украине. Он утверждает, что среди целей оказались связанные с военно-промышленным комплексом объекты, а также портовая и другая инфраструктура в Одессе. Колесник считает, что удары по российским территориям являются способом компенсировать неудачи украинских войск на линии боевого соприкосновения.
«Это нельзя назвать военными действиями, поэтому сейчас ни о каких переговорах речи идти не может», — заявил депутат.
Он также выступил с предложением признать ВСУ террористической организацией. Колесник заявил, что после подобных атак, по его мнению, диалог с Киевом невозможен.
Напомним, после ракетного удара украинских боевиков по десятиэтажному жилому дому в Советском районе Брянска, в результате которого один человек погиб и семеро пострадали, возбуждено уголовное дело о теракте. Всех жильцов экстренно эвакуировали, раненых доставили в больницу, в настоящее время идёт ликвидация последствий.
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