В Госдуме заявили, что атака ВСУ на Брянск перекрыла путь к переговорам

После атаки на Брянск переговорный процесс между Россией и Украиной оказался под вопросом, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, российская сторона уже нанесла ответные удары по объектам на Украине. Он утверждает, что среди целей оказались связанные с военно-промышленным комплексом объекты, а также портовая и другая инфраструктура в Одессе. Колесник считает, что удары по российским территориям являются способом компенсировать неудачи украинских войск на линии боевого соприкосновения.

«Это нельзя назвать военными действиями, поэтому сейчас ни о каких переговорах речи идти не может», — заявил депутат.

Он также выступил с предложением признать ВСУ террористической организацией. Колесник заявил, что после подобных атак, по его мнению, диалог с Киевом невозможен.