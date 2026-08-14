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Регион
14 августа, 08:14

ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, один человек погиб, шестеро пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ атаковали ракетами дом в Советском районе города Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

«В жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы», — написал он в канале.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь.

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А в Севастополе в результате ночной атаки 14 августа пострадали три человека, включая одного ребенка. Над городом было сбито более 30 дронов противника.

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Александра Вишнякова
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