ВСУ атаковали ракетами дом в Брянске, один человек погиб, шестеро пострадали

ВСУ атаковали ракетами дом в Советском районе города Брянска, в результате один человек погиб, шестеро пострадали. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

«В жилом доме возник пожар, ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы», — написал он в канале.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь.

А в Севастополе в результате ночной атаки 14 августа пострадали три человека, включая одного ребенка. Над городом было сбито более 30 дронов противника.