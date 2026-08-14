Три человека пострадали в Севастополе после ночной атаки дронов ВСУ

В Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека, включая одного ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В ходе отражения удара силами ПВО и мобильными группами было сбито более 30 дронов противника. Большинство целей перехватили над морем на подлёте к береговой черте.

Напомним, массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области. За время налёта силы ПВО уничтожили 54 БПЛА, после чего утром 14 августа в регионе объявили отбой опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.