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Регион
14 августа, 07:31

Три человека пострадали в Севастополе после ночной атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадали три человека, включая одного ребенка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В ходе отражения удара силами ПВО и мобильными группами было сбито более 30 дронов противника. Большинство целей перехватили над морем на подлёте к береговой черте.

ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью
ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью

Напомним, массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области. За время налёта силы ПВО уничтожили 54 БПЛА, после чего утром 14 августа в регионе объявили отбой опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

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Оксана Попова
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