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Регион
14 августа, 04:13

В Ленобласти сбили 54 беспилотника ВСУ во время ночной атаки

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В Ленинградской области утром 14 августа объявили отбой беспилотной опасности после массированной атаки ВСУ. За это время силы ПВО уничтожили 54 вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки сбиты 54 БПЛА противника», – написал глава региона.

До этого он сообщил о возгорании в порту Усть-Луга после повреждений. Специалисты приступили к тушению пожара. К моменту отбоя число уничтоженных воздушных целей увеличилось до 54. Дополнительные данные о последствиях атаки пока уточняются.

Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга
Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью силы ПВО уничтожили десять беспилотников на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы прибыли к местам падения обломков. Сведений о повреждениях на земле на тот момент не поступало.

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Юния Ларсон
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