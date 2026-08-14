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Регион
14 августа, 04:35

ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Девять украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью над Тульской областью. В результате атаки никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, воздушные цели перехватили подразделения ПВО Минобороны России.

По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры также не получили повреждений. Информация о последствиях атаки уточняется. При этом угроза новых налётов в регионе пока не снята. Губернатор предупредил жителей, что в Тульской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА.

В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА
В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА

Ранее массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области. За время налёта силы ПВО уничтожили 54 БПЛА, после чего утром 14 августа в регионе объявили отбой опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

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Юния Ларсон
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