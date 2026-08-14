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14 августа, 09:55

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по дому в Брянске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После ракетного удара украинских боевиков по жилому дому в Брянске возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

В СК подчеркнули, что случившееся говорит о сознательном терроре Киева. По словам представителя ведомства, то, что украинские боевики регулярно устраивают в мирных городах, выходит за любые рамки человеческой морали. Дело возбуждено по статье о теракте.

Следователи и криминалисты собирают доказательства на месте удара и устанавливают тех, кто причастен к этому преступлению. Их действиям дадут правовую оценку.

При ударе дрона ВСУ по Брянской области погибли 15-летняя девочка и её бабушка
При ударе дрона ВСУ по Брянской области погибли 15-летняя девочка и её бабушка

Напомним, удар пришёлся по десятиэтажному зданию в Советском районе города, после чего начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, семь пострадали. Сейчас идёт ликвидация последствий. Всех жильцов экстренно эвакуировали. Раненых доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Вероника Бакумченко
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