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14 августа, 09:53

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на дом в Брянске увеличилось до 7

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске выросло до семи человек. Данные привела официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВФУ на жилой дом в Брянске. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на жилой дом в Брянске (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Среди раненых есть пожилые люди и ребёнок. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее указывает на сознательный террор и цинизм Киева. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на месте происшествия. Идёт работа по установлению всех причастных к преступлению.

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Напомним, удар пришёлся по десятиэтажному зданию в Советском районе города, после чего начался пожар. В результате происшествия один человек погиб, есть пострадавшие. Сейчас идёт ликвидация последствий. Всех жильцов экстренно эвакуировали. Раненых доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Юлия Сафиулина
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