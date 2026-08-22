На Кубани экстренные службы тушат пожар на территории порта после налёта БПЛА

Сегодня в Ейском районе Краснодарского края произошел инцидент с участием беспилотных летательных аппаратов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, расположенный на территории порта.

О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, в результате падения фрагментов аппаратов на предприятии начался пожар.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Ведется тушение возгорания. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется. Органы власти держат ситуацию на контроле.

Утром 22 августа Ейский район подвергся налёту беспилотных аппаратов. Под удар попал жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры. Действия Киева привели к трагедии в одной семье. К несчастью, двое детей скончались, а ещё пара взрослых доставлена в больницу.