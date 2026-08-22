Губернатор Кубани сообщил о гибели детей при налёте беспилотников на Ейск

Утром 22 августа Ейский район подвергся налёту беспилотных аппаратов. Под удар попал жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что действия Киева привели к трагедии в одной семье. К несчастью, двое детей скончались, а ещё пара взрослых доставлена в больницу.

«Никакие слова не помогут утешить близких», — подчеркнул руководитель края.

Фрагменты дронов упали на частные дома и территорию порта, где впоследствии возникло возгорание. Огнеборцы занимаются ликвидацией пожара на предприятии.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Местным властям, включая главу района Романа Бублика, дано строгое указание оказывать всестороннюю поддержку людям и оперативно решать возникающие вопросы.

Ранее сообщалось, что в ЛНР в результате массированной атаки погибли три человека, ещё десять получили ранения. Под удары попали коммунальные работники, дорожники, жилые дома и гражданские предприятия. В Рубежном был атакован автомобиль аварийной бригады филиала «Лугансктепло». Трое сотрудников скончались на месте, двое пострадали. На трассе между Первомайском и селом Троицкое удар пришёлся по спецтехнике, которая использовалась при ремонте дороги. Ранения получили трое рабочих.