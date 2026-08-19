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19 августа, 07:37

Дрон ВСУ взорвал машину ремонтной бригады в ЛНР: 3 человека погибли, 10 ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Три человека погибли и ещё десять получили ранения в результате массированной атаки на ЛНР. Под удары попали коммунальные работники, дорожники, жилые дома и гражданские предприятия. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В Рубежном был атакован автомобиль аварийной бригады филиала «Лугансктепло». Трое сотрудников погибли на месте, ещё двое пострадали.

На дороге между Первомайском и селом Троицкое удар пришёлся по спецтехнике, задействованной в ремонте трассы. Ранения получили трое рабочих.

В Луганске атакованы кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станция техобслуживания в Каменнобродском районе. Пострадали двое сотрудников СТО. Ещё один удар пришёлся по частному сектору, там обошлось без раненых.

В Лисичанске беспилотники несколько раз атаковали жилые дома, травмы получили две женщины. В Старобельском округе под удар попал гражданский грузовик, ранен его водитель. Пасечник обвинил украинскую сторону в намеренных атаках на людей мирных профессий и выразил соболезнования семьям погибших.

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Подобные атаки в республике происходили и в последние дни. 12 августа Life.ru сообщал о гибели 13-летнего мальчика и восьми раненых после серии ударов БПЛА по ЛНР. Тогда среди целей также оказались автомобиль скорой помощи, гражданский транспорт и коммунальная инфраструктура.

Больше новостей об атаках, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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