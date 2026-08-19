«Выедало глаза»: Беженка рассказала об атаке дрона с ядовитым дымом на жителей ДНР
Беженка рассказала об атаке дрона ВСУ с ядовитым дымом на гражданских в ДНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий
Украинский беспилотник залетел в подвал дома в Родинском в ДНР, где укрывались шесть женщин и мужчина, после чего помещение заполнил едкий дым. Об этом РИА Новости рассказала недавно покинувшая город местная жительница Оксана Сыдоренко.
По словам женщины, после появления дыма находившиеся в укрытии люди начали задыхаться, а у них сильно раздражало глаза.
«Дрон залетел к нам с какой-то химией. Много было дыма, и люди начали задыхаться. Именно дым был ядовитый, выедало глаза», — рассказала Сыдоренко.
События, о которых рассказала женщина, произошли до перехода Родинского под контроль российских войск. В декабре 2025 года российское командование сообщило, что населённый пункт заняли подразделения 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
Ранее Life.ru показывал кадры из обнаруженного ФСБ в ДНР схрона, где находились самодельные боеприпасы с хлорпикрином и пластидом, предназначенные для применения с беспилотников.
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