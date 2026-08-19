«Выедало глаза»: Беженка рассказала об атаке дрона с ядовитым дымом на жителей ДНР

Украинский беспилотник залетел в подвал дома в Родинском в ДНР, где укрывались шесть женщин и мужчина, после чего помещение заполнил едкий дым. Об этом РИА Новости рассказала недавно покинувшая город местная жительница Оксана Сыдоренко.

По словам женщины, после появления дыма находившиеся в укрытии люди начали задыхаться, а у них сильно раздражало глаза.

«Дрон залетел к нам с какой-то химией. Много было дыма, и люди начали задыхаться. Именно дым был ядовитый, выедало глаза», — рассказала Сыдоренко.

События, о которых рассказала женщина, произошли до перехода Родинского под контроль российских войск. В декабре 2025 года российское командование сообщило, что населённый пункт заняли подразделения 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».