Россия ожидает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) конкретной реакции на переданные данные о возможном применении украинскими военными токсичных химикатов. Об этом заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

По его словам, Москва передала в технический секретариат ОЗХО новую информацию о предполагаемых нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия.

«Ожидаем конкретной реакции от техсекретариата ОЗХО и государств — участников КЗХО на передаваемые Россией факты использования украинскими вооружёнными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ», — заявил Тарабрин на 112-й сессии Исполнительного совета организации.

Постпред РФ сообщил, что среди переданных материалов есть информация об обнаружении на позициях ВСУ в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином. Кроме того, российская сторона заявила об атаке украинских беспилотников с самодельными боеприпасами с этим веществом на здание школы в регионе.

Тарабрин отметил, что Россия также продолжает консультации с техническим секретариатом ОЗХО по вопросу возможного визита экспертов организации в РФ и оказания технической помощи.

Ранее уже не раз сообщалось о наличии американских биологических лабораторий на территории Украины. Более того, США финансировали создание сети объектов более чем в 30 странах, где изучались опасные вирусы и микроорганизмы. Были построены 13 таких лабораторий, где проводились исследования патогенов, включая возбудителей птичьего гриппа, часть работ проходила в условиях повышенной секретности.