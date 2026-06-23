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23 июня, 07:39

Шойгу: Сеть военно-биологических лабораторий США расширяется в десятках стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сеть американских военно-биологических лабораторий продолжает расширяться по всему миру, и назвал это поводом для усиления диалога. Такое заявление он сделал на встрече высоких представителей стран БРИКС на сессии «Преодоление нетипичных вызовов в сфере безопасности: БРИКС в непредсказуемом мире», курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Нью-Дели.

«Особого внимания стран БРИКС по-прежнему требует биологическая безопасность. По всему миру разрастается сеть американских военно-биологических лабораторий. Они расположены в десятках стран мира. Всего порядка 120 объектов, 40 из которых — на Украине», — сказал он.

Он утверждает, что в этих центрах ведётся работа с опасными патогенами и проводятся потенциально рискованные эксперименты с вирусами. На этом фоне возрастает необходимость развития диалога между странами БРИКС по вопросам биологической безопасности. Отдельно он подчеркнул, что тема требует повышенного внимания в условиях современных нетипичных вызовов в сфере глобальной безопасности.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости усиления практического взаимодействия стран БРИКС в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. На фоне осложнения международной обстановки возрастает потребность в создании на площадке объединения рабочих механизмов коллективного реагирования на кризисные события.

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Милена Скрипальщикова
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