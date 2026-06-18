Шойгу заявил о подготовке «цветной революции» в Сербии по сценарию евромайдана

В Сербии есть все признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру украинского евромайдана 2014 года. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу написал в колонке для газеты «Известия».

«Основной задачей инициаторов «цветной революции» на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия», — отметил Шойгу.

По его словам, примером может служить нарастание антиправительственных выступлений в Сербии в 2025–2026 годах. Секретарь СБ РФ считает, что они пока не привели к смене власти в Белграде, но содержат все признаки подготовки «цветной революции», в том числе близкие к сценарию украинского евромайдана 2014 года.

Шойгу выразил мнение, что ключевым организатором «цветных революций» выступают внешние силы, а особую роль среди используемых ими инструментов играют западные неправительственные организации, такие как фонды, аналитические центры, волонтёрские движения, религиозные общины и секты. По его словам, эти структуры «мягкой силы» организационно и финансово замыкаются на министерства иностранных дел и спецслужбы США и их союзников. Он также отметил, что только в Сербии за последние десять лет их количество выросло вдвое и достигло 38 тысяч.

Напомним, протесты в Сербии в 2025–2026 годах начались после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Студенческие группы выдвинули требования о прозрачном расследовании, а затем расширили их до политических — включая отставку президента Александра Вучича и проведение досрочных выборов. Самая многочисленная акция состоялась в Белграде 15 марта 2025 года, собрав, по разным оценкам, от нескольких десятков до сотен тысяч участников. Движение продолжалось с переменной интенсивностью в течение 2025 и первой половины 2026 года, охватывая университетские центры и города. Власти периодически применяли меры для ограничения протестов, включая усиление полицейского присутствия и задержания, что вызывало ответные столкновения. В мае 2026 года Вучич объявил о переносе выборов на осень, однако часть протестующих настаивала на более быстрой смене власти.

Также секретарь Совбеза заявил, что организаторы «цветных революций» делают ставку на возможности ИИ для сбора данных, выявления уязвимостей элит и проведения адресных информационных кампаний. По его словам, ИИ позволяет обрабатывать большие массивы данных, вырабатывать сценарии внешнего вмешательства и анализировать личные и деловые связи пользователей.