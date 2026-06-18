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Регион
17 июня, 22:39

Шойгу заявил о подготовке «цветной революции» в Сербии по сценарию евромайдана

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

В Сербии есть все признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру украинского евромайдана 2014 года. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу написал в колонке для газеты «Известия».

«Основной задачей инициаторов «цветной революции» на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия», — отметил Шойгу.

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По его словам, примером может служить нарастание антиправительственных выступлений в Сербии в 2025–2026 годах. Секретарь СБ РФ считает, что они пока не привели к смене власти в Белграде, но содержат все признаки подготовки «цветной революции», в том числе близкие к сценарию украинского евромайдана 2014 года.

Шойгу выразил мнение, что ключевым организатором «цветных революций» выступают внешние силы, а особую роль среди используемых ими инструментов играют западные неправительственные организации, такие как фонды, аналитические центры, волонтёрские движения, религиозные общины и секты. По его словам, эти структуры «мягкой силы» организационно и финансово замыкаются на министерства иностранных дел и спецслужбы США и их союзников. Он также отметил, что только в Сербии за последние десять лет их количество выросло вдвое и достигло 38 тысяч.

Напомним, протесты в Сербии в 2025–2026 годах начались после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Студенческие группы выдвинули требования о прозрачном расследовании, а затем расширили их до политических — включая отставку президента Александра Вучича и проведение досрочных выборов. Самая многочисленная акция состоялась в Белграде 15 марта 2025 года, собрав, по разным оценкам, от нескольких десятков до сотен тысяч участников. Движение продолжалось с переменной интенсивностью в течение 2025 и первой половины 2026 года, охватывая университетские центры и города. Власти периодически применяли меры для ограничения протестов, включая усиление полицейского присутствия и задержания, что вызывало ответные столкновения. В мае 2026 года Вучич объявил о переносе выборов на осень, однако часть протестующих настаивала на более быстрой смене власти.

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«От подготовки до захвата власти»: Шойгу раскрыл типовой сценарий «цветной революции»

Также секретарь Совбеза заявил, что организаторы «цветных революций» делают ставку на возможности ИИ для сбора данных, выявления уязвимостей элит и проведения адресных информационных кампаний. По его словам, ИИ позволяет обрабатывать большие массивы данных, вырабатывать сценарии внешнего вмешательства и анализировать личные и деловые связи пользователей.

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Виталий Приходько
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