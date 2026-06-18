Шойгу: Организаторы «цветных революций» делают ставку на возможности ИИ

Заказчики смены режимов видят в искусственном интеллекте новые возможности для сбора данных, выявления уязвимостей правящих элит и проведения адресных информационных кампаний. Об этом заявил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу в колонке для газеты «Известия».

«Заказчики смены режимов видят значительные перспективы в задействовании технологий искусственного интеллекта. С их помощью предполагается обеспечивать обработку больших массивов данных о ситуации в странах-мишенях, выявлять уязвимости представителей правящих элит, вырабатывать детализированные сценарии внешнего вмешательства», — отметил он.

Шойгу также указал на потенциал ИИ в анализе личных и деловых связей пользователей. Такие инструменты способны выявлять политические предпочтения, особенности поведения и психологические характеристики людей.

Также секретарь Совбеза раскрыл типовой сценарий «цветной революции». По его словам, он включает три основных этапа и может занимать от нескольких недель до нескольких лет.