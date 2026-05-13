Угроза для России: Palantir может превратить Украину в полигон для военного ИИ

Сотрудничество Украины с американским техногигантом Palantir, который располагает платформой Maven Smart System (MSS), собирающей (в том числе с беспилотников и спутников) и анализирующей с помощью искусственного интеллекта огромные массивы данных для выявления целей, несёт серьёзную угрозу для России.

Для американской корпорации Украина может превратится в крупнейший в мире реальный полигон современной сетецентрической войны, где можно будет отточить наработки в области военного ИИ, пишет специально для RT телеграм-канал «Военный Осведомитель».

«Поэтому сейчас расширение сотрудничества Palantir с Киевом является взаимовыгодным мероприятием и очень серьёзной угрозой для России», — говорится в публикации.

Напомним, ранее в Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского с генеральным директором американской корпорации Palantir Technologies Алексом Карпом. Основанная в 2003 году при участии инвестора Питера Тиля, Palantir известна разработкой платформ для ЦРУ и Пентагона.