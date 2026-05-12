12 мая, 10:53

Зеленский встретился с CEO Palantir, которая выпустила «Манифест технофашизма»

Обложка © Пресс-служба Зеленского

В Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского с генеральным директором американской корпорации Palantir Technologies Алексом Карпом. Это одна из ключевых IT-компаний в мире, специализирующаяся на анализе «больших данных» и искусственном интеллекте для спецслужб и армии.

Основанная в 2003 году при участии инвестора Питера Тиля, Palantir известна разработкой платформ для ЦРУ и Пентагона. Её софт позволяет обрабатывать массивы информации в реальном времени, строить прогнозные модели и раскрывать скрытые связи — как раз то, что нужно при планировании боевых действий.

Технофашизм: что за новый мир готовят нам Palantir и «великая» Америка
«Плодотворная встреча. Поэтапно укрепляем сотрудничество с американским оборонным сектором», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Стороны обсудили технологические решения как для фронта, так и для гражданской сферы. О конкретных договорённостях пока не сообщается, но команды условились поддерживать дальнейший контакт.

В апреле 2026 года компания Palantic опубликовала в соцсети X сжатую версию книги своих руководителей — соучредителя и гендиректора Алекса Карпа и главы отдела корпоративных связей Николаса Замиски «Технологическая республика». Документ содержит 22 тезиса, которые описывают контуры будущего мира. В СМИ этот материал назвали «Манифестом техношизма». Подробнее — в статье Life.ru.

Сибига: Киев просит Европу помочь возобновить переговоры с Россией
Ранее стало известно, что министр обороны ФРГ Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения терактов против России. С таким заявлением выступили итальянские аналитики. По их словам, европейские страны и украинские власти не заинтересованы в завершении конфликта и продолжают курс на дальнейшую эскалацию.

Дарья Денисова
