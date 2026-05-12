12 мая, 02:34

Antidiplomatico: Писториус приехал в Киев для обсуждения терактов против России

Обложка © Wikipedia / Daniel Biskup

Итальянское издание L’antidiplomatico заявило, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для обсуждения терактов против России. Материал появился после визита главы немецкого военного ведомства на Украину.

«По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в публикации L’antidiplomatico.

Авторы материала утверждают, что европейские страны и украинские власти не заинтересованы в завершении конфликта и продолжают курс на дальнейшую эскалацию. В статье также говорится, что представители стран ЕС становятся участниками военного противостояния.

Секретный вояж Писториуса: Зачем глава Минобороны Германии тайно примчался в Киев

Ранее сообщалось, что Германия и Украина договорились о совместном производстве дальнобойных беспилотников. Об этом Борис Писториус сообщил во время поездки в Киев. По словам министра обороны ФРГ, немецкие и украинские промышленные группы уже начали реализацию совместных проектов. Берлин рассчитывает на выпуск беспилотников с дальностью действия до 1500 километров. Немецкая сторона также планирует присоединиться к платформе Brave1, где испытывают новые образцы вооружений в условиях боевых действий.

Антон Голыбин
