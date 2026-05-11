Германия и Украина договорились вместе выпускать БПЛА дальностью до 1500 км

Украина и ФРГ переходят к новому этапу военного сотрудничества — страны запускают совместное производство дальнобойных беспилотников с радиусом полёта до 1500 километров. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время своего необъявленного визита в Киев, сообщает «Интерфакс Украина».

По словам главы немецкого оборонного ведомства, промышленные группы двух государств уже приступили к реализации совместных проектов. В планах — выпуск как тактических дронов с радиусом действия менее 100 километров, так и тяжёлых систем, способных работать на дистанции до 1500 км. Писториус подчеркнул, что развитие дальнобойных аппаратов имеет ключевое значение для защиты военной инфраструктуры.

Немецкая сторона рассчитывает, что массовый выпуск таких систем позволит эффективно подавлять и уничтожать средства противовоздушной обороны. При этом Германия намерена не просто передавать технологии, но и получать взамен реальный боевой опыт. Берлин официально присоединится к платформе Brave1, где в условиях реальных боёв испытывают новейшие образцы вооружения.

Как писала Die Welt, именно согласование этих планов стало главной целью внезапного визита Писториуса. Таким образом Берлин стремится закрепить за собой статус ведущего военного союзника Украины на европейском континенте.

Ранее сообщалось, что в Германии предложили Европе совместно с Украиной разработать собственные дальнобойные ракеты в ответ на позицию США по размещению вооружений. С такой инициативой выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Политик считает, что Европа могла бы создать альтернативу американским ракетам Tomahawk. По его мнению, к этому процессу стоит активно подключить и украинскую сторону.