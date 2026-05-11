Секретный вояж Писториуса: Зачем глава Минобороны Германии тайно примчался в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Информацию об этом распространило немецкое агентство DPA.

По данным СМИ, поездку держали в секрете по соображениям безопасности, поэтому о ней не сообщали публично заранее. В Киеве глава военного ведомства заявил, что сотрудничество между государствами «открывает дорогу для запуска множества новых проектов».

Основной упор, по словам Писториуса, будет сделан на совместной разработке передовых беспилотных систем всех радиусов действия. Особое внимание уделят «сфере обеспечения возможностей для нанесения глубоких ударов».

Немецкое правительство нацелено на создание общих предприятий с Киевом. Помимо этого, планируется задействовать платформу Brave One для поддержки разработчиков, готовых предложить перспективные инновационные решения.

В беседе с журналистами министр подчеркнул, что Берлин и Киев являются стратегическими партнёрами, а текущее взаимодействие выгодно обеим сторонам. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус приводил цифры уже оказанной поддержки. Согласно этим данным, с конца февраля 2022 года Германия направила Украине около 39 миллиардов евро в виде гуманитарной помощи. Объём военной поддержки за тот же период достиг 55 миллиардов евро.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ обнародовало перечень адресов европейских предприятий, задействованных в выпуске беспилотников для ВСУ. В списке есть и объект в Германии. В ответ на это МИД ФРГ пригласил для объяснений посла России в Берлине Сергея Нечаева. Глава российского дипведомства Сергей Лавров прокомментировал действия властей Германии с иронией — «на немцах шапка сгорела».