Посол Нечаев: Россия фиксирует компании ФРГ, делающие оружие для ВСУ

Россия фиксирует все немецкие предприятия, задействованные в выпуске вооружений для украинской армии. Данную информацию обнародовал глава российской дипмиссии в ФРГ Сергей Нечаев, выступая в Берлине на подиумной дискуссии, озаглавленной «Мир посредством диалога».

«Мы это знаем, и это, конечно, фиксируется, включая те компании, которые сегодня производят на территории Германии оружие для украинской армии. Посредством этого оружия наносятся удары по российским целям — не только военным, но и гражданским», — сказал он.

Нечаев также заверил, что работа по такому учёту продолжиться, а сами сведения будут надёжно сохраняться. Дипломат констатировал, что подобного поворота от Германии в России не ждали и не хотели бы видеть, а нынешнюю ситуацию он назвал крайне удручающей.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, которые производят БПЛА для ударов по России. В списке оказались заводы в Праге. Также фигурируют предприятия в Испании (Мадрид), Италии (Венеция), Германии (Ханау). Ещё в перечне значатся площадки в Израиле (Хайфа и Ор-Йехуда) и Турции (Анкара и Ялова).