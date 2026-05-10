Россия не намерена вступать в военный конфликт с Североатлантическим альянсом и тем более с Германией. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, выступая на подиумной дискуссии «Мир посредством диалога», которая прошла в Берлине.

При этом дипломат выразил обеспокоенность участившимися дискуссиями о так называемом совместном европейском «ядерном щите». Подобные разговоры, по его словам: «не шутки».

Нечаев разъяснил, что после перехода дискуссии в плоскость расширения ядерной угрозы, на европейском континенте складывается совершенно иная стратегическая реальность. В таких обстоятельствах, подчеркнул дипломат, у России просто не остаётся иного выбора, кроме как напоминать собеседникам о существовании собственной ядерной доктрины.

Помимо этого, посол предупредил, что если России всё же придётся в реальности столкнуться с подобными военными попытками, тогда наступят обстоятельства, при которых РФ уже не сможет ничего гарантировать — ни в плоскости дальнейшей эскалации, ни с точки зрения возможных последствий для европейской безопасности.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз попытался напугать немцев «российской угрозой», заявив о миллиардных расходах Европы на оборону.

Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается атаковать страны Североатлантического альянса. Несмотря на это, западные лидеры продолжают планомерно запугивать своё население мнимой российской угрозой, чтобы переключить внимание граждан с внутренних проблем.