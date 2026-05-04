«Стратегическая угроза»: Посол в ФРГ ответил на планы укрепления «ядерного зонтика» Европы

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» представляют для России прямую стратегическую угрозу. Дипломат подчеркнул, что Москва будет вынуждена учитывать их в своём военно-политическом планировании.

«Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», – сказал Нечаев, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, какой будет реакция Москвы на участие Берлина в совместных ядерных учениях НАТО.

Поводом для комментария дипломата стало заявление французского президента Эмманюэля Макрона, который объявил, что страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

Ранее Life.ru писал, что посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил о новой антироссийской концепции Франции – так называемом передовом сдерживании. По его словам, этот подход реализуется уже сейчас и призван укрепить «ядерный кулак», обращённый против России и её союзников. В Москве также выразили тревогу по поводу того, что США, Великобритания и Франция без оглядки на ДНЯО неограниченно наращивают свои атомные арсеналы.