«На немцах шапка сгорела»: Лавров — о реакции Германии на публикацию данных о БПЛА
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ответ Германии на публикацию сведений о предприятиях, производящих беспилотники для Украины. Он заявил, что такая реакция указывает на то, что немецкие власти понимают, к чему могут привести подобные шаги.
«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесёт не очень хорошие новости для них самих. Но выводы, которые мы сделали из этого, по-моему, широко обсуждались политологами», — сказал Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Ранее Минобороны России опубликовало документ с указанием адресов предприятий, связанных с производством БПЛА и комплектующих. В перечне фигурируют как украинские, так и совместные проекты с участием других стран. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева.
