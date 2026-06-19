Минобороны: Лаборатории США на Украине работали в режиме строгой секретности
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Исследования в американских биолабораториях на территории Украины проводились в условиях особой секретности, а доступ украинских специалистов к информации и помещениям был ограничен. Об этом заявил начальник Войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. Согласно приведённым данным, координацию работ осуществляло Управление по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА).
«Исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям», — сказал он на брифинге оборонного ведомства, посвящённом анализу опубликованных национальной разведкой США документов о деятельности биолабораторий на Украине.
Напомним, офис главы американской Нацразведки опубликовал доказательства финансирования Соединёнными Штатами биолабораторий более чем в 30 странах, где изучаются опасные вирусы и микробы, а в ряде случаев проводились эксперименты по усилению патогенов через мутации. Согласно документам, на территории Украины построили 13 лабораторий за миллионы долларов. Они предназначались для изучения птичьего гриппа и других опасных патогенов.
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