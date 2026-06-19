Исследования в американских биолабораториях на территории Украины проводились в условиях особой секретности, а доступ украинских специалистов к информации и помещениям был ограничен. Об этом заявил начальник Войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. Согласно приведённым данным, координацию работ осуществляло Управление по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА).

«Исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям», — сказал он на брифинге оборонного ведомства, посвящённом анализу опубликованных национальной разведкой США документов о деятельности биолабораторий на Украине.